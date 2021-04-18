يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشرطة واستقلال طهران فى دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

يتواجد الشرطة العراقي استقلال طهران مع الأهلي السعودي والدحيل القطري في المجموعة الثالثة (C) بدور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

اكتسح استقلال طهران الايراني فريق الأهلي السعودي في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما سقط الشرطة العراقي أمام الدحيل القطري بثنائية نظيفة.

ويعتلي استقلال طهران صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الدحيل القطري، ثم يأتي الشرطة والأهلي في المراكز الثالث والرابع بدون نقاط.

وستقام جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمنطقة غرب آسيا خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري، على أن تنتهي المباريات يوم الجمعة الموافق 30 منه.

يذكر أن دور المجموعات في أبطال آسيا، يتم إقامته بنظام التجمع لكل مجموعة، وذلك بسبب قيود السفر بين البلدان في ظل انتشار فيروس كوروناالمستجد.

بث مباشر الشرطة واستقلال طهران

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بعد قرار الإتحاد الآسيوي القاضي ببيع الحقوق بشكل منفرد، ما جعل قنوات بي ان سبورتس القطرية تتخلى عن تجديد العقد، لتذهب حقوق بث المباريات إلى منصة GSA live السعودية.

وتنقل مباراة الشرطة واستقلال طهران على قناة GSA live بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”، كما تنقل على القناة الرياضية الأوكرانية 1، والقناة البلغارية ديما سبورت 2.

تنطلق صافرة بداية مباراة الشرطة واستقلال طهران فى تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة واستقلال طهران فى دوري ابطال اسيا

الشرطة 0-0 استقلال طهران

دوري ابطال اسيا (الجولة الثانية – دور المجموعات)

ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية – مدينة جدة

جارية الآن