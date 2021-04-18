بث مباشر | شاهد مباراة الهلال واهلي دبي في دوري ابطال اسيا «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين لـ مشاهدة مباراة الهلال واهلي دبي في دوري ابطال اسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الأحد 18 أبريل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط GSA live السعودية.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض لقاء الهلال واهلي دبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2021.

ويعلق على المباراة عبر منصة GSA live المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني.

وستنقل قناة سبورت 2 الأوكرانية على القمر الصناعي Turksat 1B وترددها 11785، اتجاه شرق 31.3، باستقطاب افقي، وترميز 27500، بتصحيح 3/4.

وتنقل أيضًا على قناة سبورت كلوب HD الكرواتية، على القمر الصناعي Eutelsat W2 بتردد 11221 أفقي، 16 شرقًا، بترميز 30000، وتصحيح DVB-S2 8PSK 3/5.

وتواجه الهلال وشباب الأهلي دبي في 12 مباراة قبل لقاء اليوم الأحد، فاز الهلال بـ 5 مباريات، وفاز شباب الأهلي دبي بمباراتين فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويرجع أول لقاء جمع الهلال بفريق أهلي دبي إلى عام 2000 بالجولة الثانية من مجموعات بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري، وانتهت بفوز كاسح للفريق السعودي برباعية نظيفة.

وانتظر الفريقان 9 سنوات منذ ذلك الموعد حتى تواجها من جديد في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال آسيا عام 2009، وفاز الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بنتيجة 1/2، وسجل ياسر القحطاني وميريل رادوي ثنائية الهلال، وسجل أحمد خليل هدف أهلي دبي.

وفي مباراة العودة بنفس الموسم، انتصر الهلال 3/1 على الأهلي بستاد راشد بنادي شباب الأهلي، وسجل طارق التائب وميريل رادوي وياسر القحطاني مقابل هدف للاعب المصري حسني عبد ربه.

وكانت أبرز مواجهة بين الهلال وشباب الأهلي دبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015، وانتهت بترشح شباب الأهلي بعدما تعادل 1/1 ذهابًا، وانتصر 2/3 إيابًا.

أما آخر مباراة بين الفريقين فقد كانت في شهر فبراير 2020 بدور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت بفوز الهلال بهدفين سجلهما بافيتيمبي جوميز مقابل هدف ليوسف جابر.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء نتيجة هذه المباراة بعدما اعتبر الهلال منسحبًا من البطولة بسبب وصوله لمباراة الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي بعدد لاعبين أقل من العدد القانوني.

وتعادل الهلال في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا هذا الموسم بنتيجة 2/2 أمام فريق أجمك الأوزبكي، بينما تعادل شباب الأهلي دبي من دون أهداف أمام استقلال دوشنبه.

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الهلال 2-0 اهلي دبي

دوري ابطال اسيا (الجولة الثانية – دور المجموعات)

ملعب الأمير فيصل بن فهد

جارية الآن

تفاصيل المباراة

14″ جوووووووول – الهلال يتقدم بالهدف الاول عن طريق “بافتيمبي جوميز”

28″ جووووووووول – الهلال يُضيف الهدف الثاني عن طريق “كاريلو”