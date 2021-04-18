مانشستر يونايتد يتجاوز بيرنلي بنجاح وأرسنال يتعادل مع فولهام المهدد بالهبوط

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً أمام بيرنلي 3-1 اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ودخل يونايتد اللقاء أمام صاحب المركز السابع عشر على وقع تأهله إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.



وافتتح غرينوود التسجيل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50.



وأضاف غرينوود الثاني في الدقيقة 84، متساوياً كأفضل هداف شاب في سن الـ 19 عاماً في الـ "بريميرليغ" مع أسطورة النادي واين روني مع 15 هدفاً لكل منهما.



واختتم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهرجان التهديف بتسجيله الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



ويحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري بـ66 نقطة فيما يأتي بيرنلي في المركز 17 بـ33 نقطة.



إلى ذلك فرض أرسنال تعادلاً قاتلاً على ضيفه فولهام 1-1 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً.



ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين، حيث يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 46 نقطة وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم دوري أبطال أوروبا



أما فولهام فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) والذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على مانشستر يونايتد الثاني.



وافتتح جوش ماجا التسجيل من ركلة جزاء (59) لفولهام ثم أدرك إدوارد نيكيتاه التعادل في الدقيقة 90.



المصدر: وكالات