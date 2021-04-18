أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار بخماسية والنصيري يقود إشبيلية للفوز على سوسييداد

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه إيبار 5-صفراليوم الأحد في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل كل من الأرجنتيني أنخيل كوريا (42 و44) والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو (49) وماركوس لورنتي (54 و68) خماسية الفريق العاصمي.



ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليغا بـ70 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مطارده وجاره ريال مدريد الذي يلعب لاحقاً في ضيافة خيتافي.



وفي مباراة أخرى، قاد المغربي يوسف النصيري فريق إشبيلية للفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.



وافتتح كارلوس فيرنانديز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة ثم أدرك البرازيلي فرناندو ريجس التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 22 وبعد ذلك منح الدولي المغربي يوسف النصيري نقاط الفوز لفريق إشبيلية (24).



ويحتل إشبيلية المركز الرابع بـ64 نقطة.



وفي باقي المواجهات، انتصر أوساسونا على إلتشي 2-صفر وديبورتيفو ألافيس على هويسكا 1-صفر.

