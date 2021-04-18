شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «مباريات القمة كانت وشها حلو على الأهلي في رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، عن ذكرياته في مباريات القمة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «عندما انتقلت للنادي الأهلي عام 96، مباريات القمة خلال شهر رمضان، كانت تقام قبل الإفطار في الثانية عصرًا، وهو ما كان سبب إرهاق كبير على اللاعبين».

وأضاف: «كنت حريص على الصيام وقت المباريات، على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجهنا»، مضيفًا :«مباريات القمة كانت وشها حلو علينا في رمضان، حيث كنا دائمًا نفوز على الزمالك، على الرغم من أن الفريق الأبيض قد يكون هو متصدر الدوري في ذلك التوقيت».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.