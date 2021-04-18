شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مفيش «نجم» في الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأجيال السابقة في الناديين كانت أفضل من الجيل الحالي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «الجيل الحالي في الأهلي والزمالك ضعيف فنيًا، وهذا على عكس الأجيال السابق، التي كان بها أسماء (تخض) في الكرة».

وأضاف: «حاليًا مفيش نجم بمعنى الكلمة في الأهلي والزمالك، وذلك على عكس الأجيال السابقة»، مضيفًا: «عندما لعبت في الزمالك والأهلي، كان يلعب بجواري لاعبون يعطون لي الثقة داخل الملعب نظرًا لإمكانياتهم الكبيرة».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.