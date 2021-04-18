شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر المصري اليوم.. قمة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة هامة ينتظرها عشاق الكرة المصرية بين القطبين الأهلي والزمالك، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، ومقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

تعد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات، محل اهتمام كبير لجماهير الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات.

ويعلق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري، مدحت شلبي بالتعليق عبر القناة الصوتية الأولى لقناة ON TIME SPORT أما القناة الصوتية الثانية يعلق عليها أيمن الكاشف.

كما يعلق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري عبر قناة 2 ON TIME SPORT حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبرالقناة الصوتية الثانية.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات، عبر قناة 2 ON TIME SPORT، وقناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك الليلة، في ظل عدد كبير من الغيابات.

ويعاني الأهلي من غياب 10 لاعبين أمام الزمالك وهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، جونيور أجايي، كريم نيدفيد، حمدي فتحي ومحمد محمود.

ويلعب الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

مباراة هامة ينتظرها عشاق الكرة المصرية بين القطبين الأهلي والزمالك، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، ومقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

تعد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات، محل اهتمام كبير لجماهير الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات.

ويعلق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري، مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة ON TIME SPORT أما القناة الصوتية الثانية يعلق عليها أيمن الكاشف.

كما يعلق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري عبر قناة 2 ON TIME SPORT حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبرالقناة الصوتية الثانية.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري على النايل سات، عبر قناة 2 ON TIME SPORT، وقناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك الليلة، في ظل عدد كبير من الغيابات.

ويعاني الأهلي من غياب 10 لاعبين أمام الزمالك وهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، جونيور أجايي، كريم نيدفيد، حمدي فتحي ومحمد محمود.

ويلعب الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف

أما الزمالك فاستقر الفرنسي باتريس كارتيرون على الدفع بتشكيل مكون من:

جنش

حازم إمام – محمود علاء – الونش – فتوح

طارق حامد – فرجاني ساسي

شيكابالا – أوباما – بن شرقي

مروان حمدي.

محمد شريف –

أما الزمالك فاستقر الفرنسي باتريس كارتيرون على الدفع بتشكيل مكون من

جنش

حازم إمام – محمود علاء – الونش – فتوح

طارق حامد – فرجاني ساسي

شيكابالا – أوباما – بن شرقي

مروان حمدي

لحظات على انطلاق المباراة