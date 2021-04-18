شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر علي معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.