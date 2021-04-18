شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيري.