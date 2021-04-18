شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يجدد مع «كنبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جددت إدارة نادي الفتح، ممثلة بعضو مجلس الإدارة مشاري السعدون، عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الكابتن ماجد كنبة، لمدة سنتين، وجاء التجديد بناء على التوصية التي قدمها المدير الفني السيد يانييك فيريرا، نظير الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب والمستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسمين الماضيين.

من جهته أبدى اللاعب ماجد كنبة سعادته الغامرة بالتجديد، مؤكداً أن الثقة الكبيرة التي وضعها الجهاز الفني بالتوصية للتجديد معه تشكل دافعاً له من أجل بذل مزيد من الجهد لإسعاد جماهير الفتح الوفية، مقدما شكره وتقديره لإدارة النادي لسعيها الدائم في استقرار الفريق وتوفير كل سبل النجاح للاعبين.