أرقام «موسيماني» تتحدى ذكاء «كارتيرون» بـ القمة 121 بين الأهلي والزمالك.. وترتيب الدوري المصري قبل اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر - مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في القمة 121 التي تجمع الفريقين الكبيرين، في مواجهات الدوري المصري الممتاز، وسيكون لقاء الليلة بنكهة خاصة، تجمع بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، والثعلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق القلعة البيضاء.

ويملك كلا المدربين، موسيماني وكارتيرون، العديد من الأرقام المميزة مع فريقيهما الأهلي والزمالك، على الترتيب، وستكون مواجهة الليلة علامة فارقة في تاريخ كلا منهما. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

موسيماني حقق لقبين مع الأهلي وبرونزية المونديال

نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن يضع بصماته مبكرا مع فريق الأهلي، محققا لقبي دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

وتمكّن الجنوب أفريقي من إنقاذ الأهلي في مرحلة دقيقة، عندما تولى المسؤولية خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي رحل بعدما حسم لقب الدوري المصري مع الفريق الأحمر.

وجاء «موسيماني» في وقت حرج للغاية، لكنه قاد الفريق نحو منصة التتويج ثلاث مرات، على كل المستويات المحلية والقارية والعالمية.

وقاد صاحب الـ56 عاما، فريق الأهلي في 33 مباراة، محققا الفوز في 25 مواجهة، وتعادل 6 مرات، وتعرض للهزيمة مرتين، الأولى كانت من فريق بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية، والثانية من سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت البصمة الهجومية للمدرب الجنوب أفريقي، حيث أحرز الأهلي تحت قيادته 66 هدفا، واستقبلت الشباك 21 هدفا، ويعتمد «موسيماني» على عدة طرق لعب ومنها 4-4-2، و4-2-3-1.

كارتيرون قاد الزمالك لمنصات التتويج مرتين

على الجانب الآخر، يتميز الفرنسي باتريس كارتيرون، بأنه من المدربين الأذكياء تكتيكيا، ويستطيع حسم المواجهات الكبرى، بدليل أنه حقق مع الزمالك لقبي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، في الموسم الماضي، متفوقا على الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.

وظهر ذو الـ 50 عاما في قيادة الزمالك، بـ35 مباراة، محققا الانتصار في 22 مواجهة، وتعادل في 9 لقاءات، وتعرض الفريق للهزيمة تحت قيادته 4 مرات.

وبلغت أهداف فريق الزمالك تحت قيادة «كرتيرون» 58 هدفا، واستقبلت الشباك 25 هدفا، ويفضل المدرب الفرنسي اللعب بطريقة 4-2-3-1.

وفي نفس السياق، يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي:

1_ الزمالك 33 نقطة

2_ المصري 29 نقطة

3_ الاتحاد السكندري 28 نقطة

4_ الأهلي 27 نقطة

5_ بيراميدز 27 نقطة

6_ مصر المقاصة 26 نقطة

7_ سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

8_ سموحة 24 نقطة

9_ إنبي 24 نقطة

10_ الجونة 24 نقطة

11_ غزل المحلة 24 نقطة

12_ أسوان 20 نقطة

13_ طلائع الجيش 17 نقطة

14_ وادي دجلة 16 نقطة

15_ المقاولون العرب 15 نقطة

16_ البنك الأهلي 14 نقطة

17_ الإسماعيلي 14 نقطة

18_ الإنتاج الحربي 12 نقطة