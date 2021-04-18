موعد قمة الأهلي والزمالك الليلة.. والقناة الناقلة.. وطاقم التحكيم.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع لقاء القمة بين الزمالك، والأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.

الفارس الأبيض يدخل اللقاء، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، كما يريد الثأر من الهزيمة الأخيرة له أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي، وليستمر في صدارة جدول الدوري، بحثًا عن لقبه الثالث عشر.

على الجانب الآخر، الأهلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري للعودة إلى القمة، ولكنه سيعاني بشكل كبير بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا وستفقده العديد من العناصر الهامة في مباراة القمة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة على النحو التالى:

محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".

تشكيل الزمالك المتوقع:

يغيب عن الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافهما 12 مباراة.

وسيلعب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتشكيل التالي:

جنش

أحمد فتوح – – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي

تشكيل الأهلي المتوقع :

هناك 7 غيابات بالقلعة الحمراء ومن أهمها محمد الشناوي المصاب بكورونا، وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، لإصابات عضلية.

علي لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

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