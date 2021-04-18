جائزة البرتغال الكبرى: فوز ثان توالياً لكوارتارارو وعودة مشجعة لماركيس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بورتيماو (البرتغال) : حقق دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو فوزه الثاني توالياً، بعدما أنهى سباق موتو جي بي في جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للدرجات النارية، في الصدارة الأحد في بورتيماو.

وشهد السباق عودة مشجعة لبطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس، إذ حل دراج هوندا في المركز السابع في أول سباق له بعد غياب لتسعة أشهر.

وتقدم كوارتارارو في نهاية السباق البرتغالي على الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)، فيما جاء حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) في المركز الثالث.

وخرج الفرنسي الآخر يوهان زاركو (دوكاتي براماك) من السباق خالي الوفاض بعد فقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20 حين كان ينافس على الصدارة، ما تسبب بتراجعه في الترتيب العام من المركز الأول الى الرابع بـ40 نقطة، فيما تصدر كوارتارارو بـ61 نقطة أمام بانيايا (46) والإسباني مافريك فينياليس (ياماها بـ41 نقطة).

ورغم بدايته البطيئة وخسارته لمركزه الأول عند الانطلاق، حافظ كوارتارارو على رباطة جأشه وشق طريقه تدريجياً حتى استعاد الصدارة في اللفة التاسعة من أصل 25 تكون منها السباق البرتغالي.

وأفاد الفرنسي تماماً من خروج منافسه الأبرز في السباق الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) في اللفة 19، ثم بدأ يبتعد حتى أنهى السباق بفارق قرابة 5 ثوان عن بانيايا.

وقال كوارتارارو بعد فوزه الخامس في الفئة الكبرى "أشعر بثقة عالية"، مصيفاً "كنت أقود بتروٍ ورغم ذلك قمت بتوسيع الفارق".

ويحتفل الدراج الفرنسي الثلاثاء بميلاده الثاني والعشرين، ما يجعل فوز الأحد "احتفالاً رائعاً بعيد ميلادي بعد يومين".

وبعدما انطلق من المركز الحادي عشر، كشف بانيانيا أن هدفه في السباق كان "التواجد بين الخمسة الأوائل. لقد تجاوزت الكثير من الدراجين. أنا سعيد جداً بنيلي المركز الثاني".

واكتفى فينياليس الذي فاز بالسباق الافتتاحي في قطر، بالمركز الحادي عشر بعد بداية بطيئة جداً، بينما جاء مارك ماركيز سابعاً وحقق بالتالي نتيجة مشجعة في أول مشاركة له منذ السباق الافتتاحي للموسم الماضي.

وخاض الدراج الإسباني الفائز بلقب موتو جي بي أعوام 2013 و2014 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 إضافة الى لقبيه في فئتي 125 سنتم مكعب سابقا عام 2010 وموتو 2 عام 2012، 26 لفة فقط خلال السباق الافتتاحي الموسم الماضي في إسبانيا قبل أن يتعرض لحادث وكسر في ذراعه أبعده عما تبقى من البطولة المختصرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وغاب عن السباقين الأولين للموسم الحالي لأنه لم يكن جاهزاً تماماً.

وبعدما أراد في بادىء الأمر العودة الى الحلبة في السباق الثاني للموسم الماضي من دون أن يتمكن من خوضه، خضع ماركيس (28 عاماً) لثلاث عمليات جراحية، آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي فئة موتو 3، حقق الوافد الجديد الإسباني بدرو أكوستا (كاي تي أم) فوزه الثاني توالياً، معززاً صدارته للترتيب العام.

وبعدما بدأ مشواره في الفئة الصغرى بنيله المركز الثاني في جائزة قطر الكبرى، فاز ابن الـ16 ربيعاً بالسباق الثاني الذي أقيم أيضاً في قطر على حلبة لوسيل قبل أن يضيف الأحد فوزه الثاني توالياً ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 31 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأنهى الدراج الإسباني السباق البرتغالي في المركز الأول بفارق 0,051 ثانية فقط عن الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا)، فيما جاء مواطنه الأخير أندريا مينيو (هوندا) ثالثاً بفارق 0,581 ثانية عن أكوستا.

وبعدما أنهى السباق البرتغالي في المركز التاسع، بات الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي أم)، الفائز بالسباق الافتتاحي، متخلفاً في المركز الثاني بفارق 31 نقطة عن داكوستا، فيما يحتل الجنوب إفريقي دارين بايندر (هوندا) المركز الثالث بـ36 نقطة بعدما خرج خالي الوفاض الأحد من حلبة ألغافري الدولية.

ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 41:46.412 دقيقة

2 الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 4,809 ثانية

3 الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 5,127 ث

4 الإيطالي فرانشيسكو موربيديلي ((ياماها اس ار تي) بفارق 5,127 ث

5 الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي ام) بفارق 6,668 ث

ترتيب بطولة العالم:

1 كوارتارارو 61 نقطة

2 بانيايا 46

3 فينياليس 41

4 زاركو 40