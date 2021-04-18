شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وأوباما على القمة.. هدافو الأهلي والزمالك فى كفة متعادلة قبل موقعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادلت كفة هدافي الأهلي والزمالك، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والذي يترقبه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، في انتظار وجبة كروية دسمة بكل فنون الساحرة المستديرة في سهرة رمضانية، فى التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

وتساوى هدافو الأهلي مع هدافي الزمالك قبل اللقاء المرتقب بـ 18 هدفا لأول 3 هدافين في كل فريق، وهو ما يرفع التنافس بين اللاعبين في مباراة اليوم لإثبات القدرة الهجومية.

تصدر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي قائمة هدافي القلعة الحمرء في جميع المسابقات، وشارك محمد شريف مع الأهلي في 21 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري بجميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق.

وفي المركز الثاني جاء محمود عبد المنعم كهربا، حيث شارك كهربا مع الأهلي في 15 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً آخر لزملائه بالفريق، بينما أدت فترة الإيقاف التي تعرض لها كهربا إلى تعطيله شهراً كاملاً عن مواصلة أرقامه الإيجابية في هجوم الأهلي.

بينما احتل وليد سليمان المركز الثالث رغم غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك وليد سليمان مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفاً لزملائه بالفريق.

وعلى الجانب الآخر، تربع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك على رأس قائمة هدافي القلعة البيضاء، وشارك أوباما مع الزمالك في 19 مباراة بالموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 لزملائه بالفريق.

وفي المركز الثاني جاء المغربي أشرف بن شرقي وشارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 19 مباراة بالموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق.

بينما احتل إمام عاشور المركز الثالث وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 16 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.