شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يؤدون صلاة العشاء والتراويح قبل مباراة القمة في استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادي الأهلي، على تأدية صلاة العشاء والتراويح في استاد القاهرة الآن، قبل مباراة القمة التي ستجمعهما مع نادى الزمالك، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وظهر لاعبو الأهلى والجهاز الفني وهم يؤدون صلاة العشاء في ملعب استاد القاهرة، في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر، وكتبت: "لاعبو فريقنا يؤدون صلاة العشاء والتراويح في استاد القاهرة"، وتصدر الصفوف الأمامية سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، واللاعب أكرم توفيق.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة ضد الزمالك في المباراة التى ستجمعهما باستاد القاهرة فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من: علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم.