شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وقفشة وشريف فى هجوم الأهلى أمام الزمالك بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وقفشة وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية قمة الليلة بإعتبارها أول قمة بعد النهائي الافريقي المثير، وما يزيد من أهمية القمة هى أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالى، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدورى، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.

وقام موسيمانى ومعاونيه بدراسة أسلوب لعب الزمالك فى آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للتعرف على أسلوب لعبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق، وحذر موسيمانى لاعبيه من ترك المساحات لاسيما أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم على أن يعتمد على الكرات المرتدة فى تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه مثل أشرف بن شرقى وشيكابالا ويوسف أوباما.