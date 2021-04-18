شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى وزيزو والجزيرى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كل من محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيرى، على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة الأهلى بمباراة القمة 121 التى ستقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.