شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: إسناد القمة لحكم مصرى قرار مثالى من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد إلى طاقم حكام مصري.

ويدير قمة الليلة طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا، والذى سبق وأدار عدة موجهات لكلا الفريقين، ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".

وقال عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاعتماد على تقنية الفار يقلل الفوارق بين الحكم المصري والأجنبي، مطالبا الجماهير بمساندة الحكم المصري لخروج القمة بالشكل المطلوب.

وأضاف مدرب دجلة، "قرار اتحاد الكرة خطوة مثالية لأنه يعمل على إعلاء شأن الحكم المصرين، ومهما كانت جنسية الحكم لابد من وجود الأخطاء، وعلينا أن نغير فلسفة تقبل الخطأ من حكم أجنبي وعدم تقبل نفس الخطأ من حكم مصري".

وأشار إلى أنه طالما هناك تقنية الفيديو فالقرارات الجدلية مثل الأهداف وضربات الترجيح ستكون خاضعة للتقييم من غرفة الفار المساعد للحكم، وتبقى باقي القرارات غير حاسمة بشكل كبير في نتيجة اللقاء.

ويرى مدرب وادي دجلة أن الأهلى يتميز عن الزمالك في الناحية التنظيمية، ومهما كانت الغيابات في صفوفه فأنه قادر على الخروج بالمباراة بنتائج إيجابية متوقعا أن تكون المباراة مثيرة وصعبة ولن تحسم سوى في الدقائق الأخيرة.

وأدار البنا 30 مباراة للأهلى، حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 6 وخسر مواجهتين، كانت آخرها أمام طلائع الجيش فبراير الماضى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وفيما يخص مبارياته مع الزمالك، فأدار للأبيض 19 مباراة بمختلف المسابقات المحلية كان آخرها لقاء الأبيض والإسماعيلى فى الجولة الثالثة عشرة، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف أيضا، حقق الفارس الأبيض 12 انتصارًا، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر الفريق الزملكاوى مباراتين مع صافرته.