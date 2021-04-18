شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ومروان حمدى فى هجوم الزمالك أمام الأهلى بالقمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة 121 التى ستقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمود جنش فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا

وفى الهجوم.. مروان حمدي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.