شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الأهلي إلى ملعب مباراة القمة لمواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي لحظة وصول لاعبى المارد الأحمر إلى ملعب المباراة لمواجهة نادى الزمالك، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وظهر النجم محمد مجدى قفشة، والنجم محمود عبد المنعم كهربا، في أوائل الواصلين لملعب المباراة بجوار الجهاز الفني للنادي الأهلى، وسط عدد الغيابات التي يعاني منها المارد الأحمر اليوم.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة ضد الزمالك في المباراة التى ستجمعهما باستاد القاهرة فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من: علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم.

فيما استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل المتوقع أمام الأهلي، والمكون من: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفي الهجوم سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي.