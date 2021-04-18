شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اتوبيس الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل أتوبيس فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وما يزيد من أهمية القمة أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز في كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعدما عاد أكثر من لاعب للمشاركة في المباريات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهم، وهو ما يمنح المدرب الفرنسي العديد من الحلول في تشكيل الزمالك أمام الأهلى.

ويتسلح كارتيرون بجاهزية 6 لاعبين في قيادة الفريق الأبيض في إسقاط الأهلى لأول مرة في الدورى هذا الموسم، ويأتي في مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى الذى غاب عن مواجهة الأبيض أمام حرس الحدود، بالإضافة إلى شيكابالا الذى يعيش أفضل أوقاته منذ فترة، وكذلك أوباما الذى لا يتوقف عن التسجيل وينافس على هداف الدورى.

كما يعتمد كارتيرون على عودة طارق حامد بجانب فرجانى ساسى في وسط الزمالك اللذين يمنحان الأبيض قوة كبيرة في وسط الملعب والذى يعد من أهم المراكز التي تمنح الفريق الأفضلية في المباريات، والذى يأمل كارتيرون أن يكونا في مستواهما لحرمان الأهلى من أهم لاعبيه وهو محمد مجدى قفشة.

ويعد التونسى سيف الدين الجزيرى أحد أهم الأوراق التي سيعتمد عليها الفرنسي في إسقاط الأهلى، خاصة أن اللاعب قدم مستوى كبيرا مع منتخب تونس في الفترة الماضية، ويأمل في قيادة هجوم الزمالك لهز شباك الأحمر.