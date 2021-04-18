شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أتوبيس فريق الاهلي لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الأتوبيس الخاص بفريق الأهلي، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما على استاد القاهرة في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من: علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم.

فيما استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل المتوقع أمام الأهلي، والمكون من: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفي الهجوم سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي.