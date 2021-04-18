شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: متفائل بوجود حكم مصرى فى القمة.. ونبلع أخطاؤه زى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن قرار تعيين حكم مصري لقمة الأهلي والزمالك هو قرار اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام، وقال جمال الغندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان، مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "الطبيعى أن يكون هناك حكم مصري في كل مباريات الدوري بما فيها القمة، وما يحدث الليلة كان مفاجأة غير متوقعة كان يجب التمهيد لها أولا".

وتابع جمال الغندور: "تعيين حكم أجنبى للقمة يمثل ضررا بالغا للتحكيم المصرى، كما أن وجود الفار يسهل مهمة أي حكم".

ويضيف رئيس لجنة الحكام الأسبق: "لازم نسأل نفسنا ليه نتقبل أخطاء الحكام الأجانب ونقولهم تعظيم سلام لأننا نفترض فيها الحياد ولا نفترضه في حكامنا، لازم نتخلص من هذه السلبية حتى نرى القصة سهلة".

وتابع جمال الغندور: "متفائل بوجود حكم مصري في القمة الليلة، وحتى لو حصل أخطاء يجب أن نتقبلها ونشيل من دماغنا أنه حكم مصري".

وعن اختيار محمود البنا لإدارة القمة علق جمال الغندور: "البنا من أفضل الحكام في الساحة الكروية".

وأضاف: "حاولت كثيرا تعيين حكم مصري للقمة حين كنت رئيسا للجنة الحكام، ولكن القرار حاليا قرار اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام".