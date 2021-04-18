الامارات | هالاند ينهي صيامه عن التسجيل ويحيي آمال دورتموند في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند ينهي صيامه عن التسجيل ويحيي آمال دورتموند في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز إرلينج هالاند هدفين في أربع دقائق لينهي صيامه عن التسجيل في سبع مباريات بجميع المسابقات ويقود بروسيا دورتمنود للفوز 4-1 على ضيفه فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأحد وإحياء آماله في المربع الذهبي.

وقلص دورتموند، خامس الترتيب برصيد 49 نقطة، الفارق إلى أربع نقاط مع أينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع والذي تلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر في ملعب بروسيا مونشنجلادباخ أمس السبت، قبل خمس جولات من النهاية.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مباشرة.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند "بعد نتائج الأمس كنا عازمين على الفوز لأنها فرصة هائلة للاقتراب (من المربع الذهبي). نجحنا في فعل ذلك وفزنا اليوم لنقلص الفارق. هذا كان هدفنا الأبرز.

وتابع "حافظنا على هدوئنا رغم تأخرنا، وعثرنا على مساحات ولعبنا بشكل جيد. حصلنا على فرصة ثانية للتأهل لدوري الأبطال بعد نتائج الأمس".

وأحرز النرويجي هالاند هدفه الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليمنح التقدم لدورتموند الذي ودع دوري الأبطال من دور الثمانية بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي منتصف الأسبوع الماضي.

وكان بريمن تقدم بعد 14 دقيقة عبر ميلوت راشيكا قبل أن يدرك جيوفاني رينا التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة قوية.

وأضاف هالاند، البالغ عمره 20 عاما والذي من المرجح أن يرحل عن دورتموند لو فشل الفريق في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 38 ليكمل انتفاضة دورتموند بثلاثة أهداف في تسع دقائق.

واختتم المدافع ماتس هوملز الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 87 ليكبد بريمن خسارته الخامسة على التوالي ويعادل رقمه القياسي السلبي ويتوقف رصيده عند 30 نقطة متقدما بأربع نقاط على منطقة الهبوط.

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