شكرا لقرائتكم خبر عن البنا: جاهز للدفاع عن سمعة التحكيم المصري في القمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي محمود البنا، أنه جاهز للدفاع عن سمعة التحكيم المصري في مباراة القمة التي ستجمع الزمالك والأهلي في ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة.

وأضاف البنا خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا وباقي زملائي في طاقم التحكيم جاهزون لتشرف حكام مصر والدفاع عن سمعتهم في إدارة القمة».

وأكمل: «بمشيئة الله سنقدم بمستوى يليق بالتحكيم المصري وبقمة الأهلي والزمالك».

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد بقمة الدوري المصري الممتاز.