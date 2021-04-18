شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × بيرنلي: جرينوود يعادل رقم روني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي بعد أن تغلب على ضيفه، فريق بيرنلي، بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة 32 من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد اداء سلبي من الجانبين، لكن نتيجة المباراة اصبحت 1-1 بعد 114 ثانية من بداية الشوط الثاني، شهدت فيها تقدم اليونايتد بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة مايسون جرينوود، وتعديل الضيوف للنتيجة في الدقيقة الخامسة بواسطة المدافع جيمس تاركوفسكي.

وقبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق، أعاد جرينوود فريقه للمقدمة بهدف قاتل، قبل أن يحسم البديل كافاني المباراة بشكل عملي لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الثالث من الوقت بدل من الضائع.

رجل المباراة:

هدفان من مايسون جرينوود حافظا على تقدم اليونايتد تجاه القمة، واستحق بسببهما اللاعب أن يكون رجل المباراة.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين :

مانشستر يونايتد رفع من رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، مانشستر سيتي، وذلك قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

بيرنلي تلقى خسارته رقم 15 هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات :

- مايسون جرينوود (15) عادل الرقم القياسي المدون بأسم واين روني، كأكثر لاعب مراهق (أقل من 20 عامًا) تسجيلًا للأهداف في البريميرليج بقميص مانشستر يونايتد.

- هدف جيمس تاركوفسكي هو الهدف رقم 1000 الذي يستقبله مانشستر يونايتد في تاريخ البريميرليج، هذا الهدف جاء بعد 114 ثانية من الهدف الإفتتاحي لليونايتد اليوم بواسطة مايسون جرينوود.

- بعمر 19 عامًا و199 يومًا، أصبح مايسون جرينوود هو أصغر لاعب من مانشستر يونايتد يسجل 15 هدفًا في الدوري، منذ نورمان وايتسايد (18 عامًا و281 يومًا) في فبرار 1984.

- إيدنسون كافاني سجل 4 أهداف كبديل خلال موسم 2020/2021. فقط تشيشاريتو (5 في موسم 2010/2011) وأولي جونار سولشاير (5 في موسم 1998/1999) سجلا أكثر كبدلاء مع مانشستر يونايتد في موسم من المسابقة.

- مانشستر يونايتد فاز بـ 19 من 32 مباراة لعبوها في الدوري هذا الموسم (تعادلوا 9 وخسروا 4)، وهو ما يزيد عن عدد انتصارات الفريق خلال الموسم الماضي بأكمله (18 من 38)