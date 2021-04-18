شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الزمالك والأهلي | ماذا قدم علي لطفي في مواجهاته أمام القلعة البيضاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد علي لطفي لحراسة مرمى النادي الأهلي، بعد قرابة ساعتين، في مباراة القمة أمام الغريم الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 4 من بطولة الدوري الممتاز.

علي لطفي سيخوض اللقاء بديلًا لقائد القلعة الحمراء محمد الشناوي والذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ليجد الأول نفسه في اختبار هام سيكون على الأغلب نقطة هامة في مشواره مع القلعة الحمراء.

لطفي حافظ 3 مرات على نظافة شباكه ضد الزمالك

وقبل مباراة اليوم، خاض علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك خلال فترة حراسته لمرمى نادي إنبي، فاز في 3 وخسر مثلهم وتعادل في 2.

وحافظ علي لطفي على شباكه نظيفة أمام القلعة البيضاء في 3 مباريات من الـ 8 بنسبة 37.5%، وخلال المباريات الـ 5 الأخرى، تلقت شباكه 7 أهداف، بمعدل 1.4 هدف في المباراة.

في كافة مواجهات علي لطفي أمام الزمالك لم تستقبل شباكه أكثر من هدفين، وذلك في الجولة 16 من موسم 2009-2010 حين خسر إنبي أمام القلعة البيضاء 2-0، وفي مباراة الجولة السابعة من موسم 2016-2017 حين خسر إنبي 2-1.