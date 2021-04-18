شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفرض التعادل على فولهام المهدد بالهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض أرسنال، تعادلاً قاتلاً على ضيفه فولهام 1-1 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، الأحد في ديربي لندن الأحد ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين؛ حيث يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 46 نقطة وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية؛ حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، في حال فاز بالأولى.

أما فولهام، فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط إلى الدرجة الأولى والذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على مانشستر يونايتد الثاني.

وكان فريق «المدفعجية» يمني نفسه على البناء على إنجاز الوصول إلى نصف نهائي «يوروبا ليغ» بفوزه على حساب سلافيا براغ التشيكي بإجمالي المباراتين 5-1، ليواجه فياريال الإسباني.

وخاض رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء مع فوزين توالياً في رصيدهم بمختلف المسابقات، على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري وعلى براغ برباعية نظيفة.

كما دخل أرسنال اللقاء وفي جعبته 6 انتصارات متتالية على نادي جنوب لندن؛ حيث يعود آخر انتصار لفولهام على نادي شمال لندن في الدوري إلى 2 يناير 2012 بنتيجة 2-1.

وخسر أرسنال، جهود مهاجمه الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، لإصابته بالملاريا نهاية مارس الماضي خلال النافذة الدولية مع منتخب بلاده، إضافة إلى غياب البرازيلي دافيد لويس والإسكتلندي كيران تيرني وصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديغارد بسبب الإصابة.

في المقابل، تسلح فولهام بسجله الإيجابي خارج أرضه؛ حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الأخيرة ففاز أمام ليفربول 1-صفر وإيفرتون 2-صفر، إلا أنه خاض اللقاء مع سلسلة من 5 هزائم توالياً.

وخاض مدرب فولهام سكوت باركر مباراته المئة مع فريقه منذ وصوله إلى دكة البدلاء في عام 2019، علماً بأن فولهام لم يفز على ارسنال سوى 3 مرات في مبارياته ال 30 الأخيرة وجميعها تحققت على أرضه، علماً بأن الفوز على ملعب الإمارات في لندن كان سيكون الأول في تاريخه.

اعتقد الأخير بأنه حصد النقاط الثلاث المهمة جداً في صراعه للبقاء في النخبة، عندما افتتح مهاجمه النيجيري - الإنجليزي جوش ماجا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 59، بعد خطأ من مدافع أرسنال البرازيلي غابريال ماغاليس على الغابوني ماريو ليمينا دفع حكم اللقاء إلى الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» حول شك بحالة تسلل.

غير أن فريق «المدفعجية» أدرك التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بفضل البديل إدوارد نكيتيا الذي استفاد من ركلة ركنية وتسديدة من الإسباني دانيال سيبايوس تابعها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا لتصل إلى المهاجم الإنجليزي وحولها في الشباك الخالية (90+7).