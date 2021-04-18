شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يحيي آمال دورتموند في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز إرلينج هالاند هدفين في أربع دقائق لينهي صيامه عن التسجيل في سبع مباريات بجميع المسابقات ويقود بروسيا دورتمنود للفوز 4-1 على ضيفه فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأحد وإحياء آماله في المربع الذهبي.

وقلص دورتموند، خامس الترتيب برصيد 49 نقطة، الفارق إلى أربع نقاط مع أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع قبل خمس جولات من النهاية.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مباشرة.

وأحرز النرويجي هالاند هدفه الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليمنح التقدم لدورتموند الذي ودع دوري الأبطال من دور الثمانية بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي منتصف الأسبوع الماضي.

وكان بريمن تقدم بعد 14 دقيقة عبر ميلوت راشيكا قبل أن يدرك جيوفاني رينا التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة قوية.

وأضاف هالاند، البالغ عمره 20 عاماً والذي من المرجح أن يرحل عن دورتموند لو فشل الفريق في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 38 ليكمل انتفاضة دورتموند بثلاثة أهداف في تسع دقائق.

واختتم المدافع ماتس هوملز الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 87 ليكبد بريمن خسارته الخامسة على التوالي ويعادل رقمه القياسي السلبي ويتوقف رصيده عند 30 نقطة متقدماً بأربع نقاط على منطقة الهبوط.