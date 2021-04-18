شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض وزير الرياضة المصري لحادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح الأحد لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيان صحفي، أن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكداً أن حالته بشكل عام مستقرة ومطمئنة.