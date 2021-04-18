أزمة في القارة العجوز بسبب «دوري السوبر الأوروبي».. 12 نادياً كبيراً يوافقون على المشاركة في البطولة.. و«يويفا» يهدد باستبعادهم من مسابقاته

الشارقة - اميمة ياسر -

تستعد كبرى الأندية الأوروبية للإعلان الرسمي عن تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي ستحل محل دوري أبطال أوروبا، بعد موافقة عدد من الأندية الإنجليزية.

وذكرت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية، في تقرير لها، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يتزعمان فكرة دوري السوبر الأوروبي، رغم معارضة ”يويفا“.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البطولة الجديدة ستشهد تواجد 5 أندية إنجليزية، وتم الحصول على موافقتها، وهي: مانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وآرسنال، وتشيلسي.

كما ستشارك في البطولة 3 أندية من إسبانيا هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى 3 أندية إيطالية، وهي: يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان.

ويصل العائد لكل نادٍ يشارك في البطولة من بين الـ15 الأساسية إلى 350 مليون يورو سنويا، وهو ما يشير إلى أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم لن يتمكنا من الوصول إلى هذه المكاسب في بطولاتهما.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي خلال أيام أو حتى ساعات، وذلك قبل اجتماع ”يويفا“ غدًا الإثنين، حيث ستقوم لجنته التنفيذية بإضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بدوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس“، فإن دوري السوبر الأوروبي سيبدأ بمجموعتين من 10 أندية، يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة لدور ربع النهائي.

وأشارت إلى أن هذا النظام من شأنه يضمن لكل فريق 18 مباراة في الدوري سنويًا.

في المقابل، قالت صحيفة "جازيتا" إن الاتحاد الأوروبي يستعد لـ“الهجوم المُضاد“ وسيرد بعنف حال الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”يويفا“ سيقوم باستبعاد جميع الأندية الموافقة على المشاركة في البطولة، من بطولات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بهذه الخطوة، بل سيتم مقاضاة الأندية المشاركة في البطولة الوليدة، وتطالبهم بمبلغ يُقدر 60 مليار يورو كتعويض.

ومن المقرر في اجتماع يوم غدٍ، أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 إلى 36، وإدخال ما يسمى ”النظام السويسري“ المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضا عن نظام الست القائم حاليا، والذي يقسم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق.

ووفقا للنظام الجديد الذي سيتم الإعلان عنه غدًا، تخوض الأندية ”بطولة مصغرة“ في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسة الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

وتفضل رابطة الأندية الأوروبية منح المقاعد الجديدة إلى أبطال من دوريات أخرى، فيما هناك أيضا توجه لمنحها لأندية وفقا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخًا في أوروبا ولكنها تعاني محليا، وهذا ينطبق حاليا على أندية، مثل آرسنال، وليفربول الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني المهددة بالغياب عن النسخة المقبلة من البطولة القارية الأم.

والهدف الأهم للإصلاحات هو زيادة مردود حقوق نقل مباريات المسابقة لإرضاء الأندية الأوروبية الكبرى المتعطشة للمال، وإنهاء التهديد بإمكانية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي.