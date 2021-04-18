شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: غياب الشناوى ومعلول سيؤثر على الأهلي.. وللقمة حسابات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن غياب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى وزميله بالفريق على معلول عن النادى الأهلى بسبب الإصابة سيؤثر بشكل كبير عن أداء الأحمر أمام الزمالك فى لقاء القمة، المقرر له التاسعة والنصف مساء اليوم فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

وقال حازم إمام فى تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت ويقدمه سيف زاهر، إن مباريات القمة لا تعترف بالغيابات، وكل لقاء له ظروفه والملعب هو الفيصل.

وأضاف عضو الجبلاية السابق، أنه رغم الغيابات الكثيرة للأهلى مثل محمد هانى وحمدى فتحى وأجاى ولكن يظل الثنائى محمد الشناوى ومعلول هما المؤثران.

واستعد فريق الأهلى والزمالك جيدا لموقعة القمة 121، من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا، وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا، من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، على توجيه بعض النصائح الخاصة لأحمد رمضان بيكهام قبل مباراة فريقه ضد الزمالك فى قمة الدورى الليلة على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، وكيفية التعامل مع مهام مركزه لأنه سيلعب على أكثر أوراق الزمالك خطورة وهو المغربى أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن يقود أحمد رمضان بيكهام الجبهة اليمنى للأهلى فى القمة 121 بسبب إصابة محمد هانى الظهير الأساسى بشد فى العضلة الضامة، وغيابه عن معسكر القمة.

وحذر موسيمانى بيكهام من فقدان التركيز طوال المباراة، وطالبه بأن يتحلى بالهدوء حتى يقدم مستوى متوازنا دفاعيا وهجوميا، وطالبه بضرورة التعامل الجيد فى مراقبة بن شرقى وعند استلام الكرة والتحرك مع التركيز على عدم ترك مساحة أمام للانطلاق.

وحرص موسيمانى على إحضار فيديوهات لبن شرقى فى الاختراق وكلف بيكهام بمتابعتها حتى يتمكن من مراقبة بن شرقى بشكل جيد، خاصة أنه يجيد اللعب على الأطراف والاختراق للعمق أيضا، وهو ما حذر منه بيكهام وطالبه بالتركيز الشديد طوال المباراة.