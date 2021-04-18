شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. حسام حسن الهداف التاريخى للمنتخب الوطنى بـ83 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، حول بعض نجوم كرة القدم، ممن نجحوا فى خطف قلوب عشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن حسام حسن هداف مصر الأول وأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف مع المنتخب الوطنى برصيد 83 هدفا.

حسام حسن ولد 10 أغسطس عام 1966 بالعزبة البحرية بمنطقة حلوان بالقاهرة، وبدأ مسيرته الكروية عندما انضم للأهلى بصحبة توأمه إبراهيم حسن وهما فى سن التاسعة واستقبلهما وقتها طارق سليم المسئول عن قطاع الناشئين، وتألق بشكل ملحوظ حتى انضم للفريق الأول عام 1984 وبدأ مرحلة من التألق مع القلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية .

نجح حسام حسن وخلال ستة مواسم قضاها مع الأهلى وحتى 1990 فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة، ليواصل توهجه بالمساهمة فى صعود المنتخب الوطنى لكأس العالم عام 1990 بعد غياب 56 عاما ، ويتألق بالمونديال لتنهال عليه العروض بعدها ويحترف بنادى باوك اليونانى بعد المونديال مباشرة لعب معهم 21 مباراة وسجل 6 أهداف ، ثم انتقل إلى نوشاتل السويسري لعب معهم 11 مباراة وسجل 7 أهداف، منهم رباعية في مرمي سلتيك الإسكتلندي في كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" حالياً، وهو ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف في مباراة واحدة في بطولة لأندية أوروبا.

بعد تألقه السريع مع باوك تلقى عرضاً من لاتسيو الإيطالي، إلا أنه نظراً لمعاناة ناديه الأهلي في الدوري المحلي طلب مسئولو المارد الأحمر منه العودة ليعود في عام 1992 وتعود معه البطولات حيث لعب معهم حتى عام 1999 شارك في 194 مباراة وسجل 96 هدفا.

فى موسم 2000/1999 انتقل إلى نادي العين الإماراتي ولعب معه 10 مباريات وسجل 3 أهداف وتوج بالدورى، وفى عام 2000 وفي تحول كبير لمسيرة حسام حسن برفقة شقيقه انتقلا إلى الزمالك في فترة رئاسة كمال درويش للنادي في صفقة انتقال حر، لعب معهم حتى عام 2004 شارك في 110 مباراة وسجل 57 هدف، وأحرز العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية.

عام 2004 انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي لعب معهم حتى عام 2006 شارك في 53 مباراة وسجل 18 هدف، وفي عام 2006 انتقل للعب لنادي الترسانة ، وبعد ذلك إلى الاتحاد السكندري لكنه قام بفسخ عقده مع النادي الساحلي في أواخر 2007 وأعلن اعتزاله.