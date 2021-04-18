شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الأهلى سيتأثر بغياب الشناوى والزمالك الأقرب لحسم القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، فوز الفارس الأبيض بالقمة 121 أمام الأهلى في المباراة المقرر لها مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس فى تصريحات لـ

”الخليج 365”،إن فرص الزمالك الأقرب لحسم الكلاسيكو المصرى، لاكتمال صفوفه ومرور لاعبيه بحالة مزاجية جيدة، موضحا أن الغيابات ستؤثر على المارد الأحمر فى قمة الليلة.

وأشار يونس إلى الدور الكبير الذى من شأنه أن يؤثر على سير المباراة من قبل المديرين الفنيين للفريقين، موضحا أن المدرب إلى أعد السناريو جيدا ودرس الخصم بعناية هو الى سيحسم صراع القمة 121 ويحصد الثلاث نقاط.

وعن غياب محمد الشناوى الأهلى قال يونس، "بالطبع الشناوى حارس كبير وعملاق وأى لاعب أساسي يغيب عن فريقه يؤثر عليه، موضحا أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين والأهدى أعصابا هو الى سيخرج فائزا".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة، عندما يلتقى الأهلي مع الزمالك، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلى على لطفى فى حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" فى الوسط ومحمد شريف ومروان محسن فى الهجوم.

بينما يعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى أو مروان حمدي.