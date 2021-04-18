شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك قبل مباراة القمة 121: استاد القاهرة جاهز لاستقبال الديربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطبا الكرة المصرية ناديا الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة، عندما يلتقى نجوم الأهلي مع الزمالك، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يحتضن استاد القاهرة القمة المرتقبة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ويجرى العمل داخل الاستاد لاحتضان المباراة.



الزمالك على تويتر

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على "تويتر"، صور من جاهزية استاد القاهرة لاستقبال القمة المرتقبة بين الأحمر والأبيض، والعمل على استقبال المباراة على قدم وساق، وعلق الزمالك على صور استعدادات استاد القاهرة لاستقبال القمة المصرية، قائلاً: "استاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال ديربي القاهرة".



الاستاد



استاد القاهرة

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما"، والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.



صور استاد القاهرة



جاهزية الاستاد

ويغيب عن صفوف الزمالك في مباراة القمة إمام عاشور وأحمد عيد بسبب الإيقاف على خلفية مباراة القمة الخاصة بفريق الناشئين والأحداث التي صاحبت اللقاء بانتشار فيديو مُدون به بعض الإساءات للنادي الأهلي، لتقرر لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه وإيقاف أحمد عيد 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وخلت قائمة فريق الزمالك من أي إصابات، قبل خوض مباراة القمة 121 بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التي خضع لها اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي.