شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة لـ"الخليج 365": الأهلى هيكسب الزمالك 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، نتيجة مباراة القمة والتى تجمع الأهلى والزمالك مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وقال صالح جمعة لـ

”الخليج 365”،إن الأهلى سيفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، موضحا أن اللقاء سيكون صعبا بين الطرفين والفريق الأكثر هدوءا فى المباراة يستطيع حسم القمة لصالحه لأن الهدوء أهم ما يميز هذه المباريات.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة، عندما يلتقى الأهلي مع الزمالك، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلى على لطفى فى حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" فى الوسط ومحمد شريف ومروان محسن فى الهجوم.

بينما يعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى أو مروان حمدي.