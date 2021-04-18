شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد عن القمة: الزمالك أعلى فنياً والأهلى أفضل تنظيمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد المدرب العام بنادى وادى دجلة أن مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك مساء اليوم الأحد صعبة للغاية على الفريقين، فى ظل المنافسة الشرسة بينهما على لقب الدورى هذا الموسم.

وقال عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك هو الأعلى فنياً من الأهلى فى لقاء اليوم، ويستطيع حسم المباراة، مستغلاً الغيابات المؤثرة فى صفوف الأهلي، خاصة محمد الشناوى الذى يمثل غيابه هاجسا مخيفا لجماهير الأهلى فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة.

وأضاف مدرب وادى دجلة، أن الأهلى يتميز عن الزمالك فى الناحية التنظيمية، ومهما كانت الغيابات فى صفوفه فأنه قادر على الخروج بالمباراة بنتائج إيجابية متوقعا أن تكون المباراة مثيرة وصعبة ولن تحسم سوى فى الدقائق الأخيرة.

الأهلى استعد جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدورى، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.

فى المقابل، وفى المعسكر الأبيض قام جهاز الزمالك بدراسة نقاط القوة والضعف بالأهلى بعد الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأحمر الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، لدراسة طريقة لعب الفريق وتحديد كيفية إيقاف مفاتيحه الهجومية، والوقوف على نقاط القوة والضعف.