شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد ..منتخب رفع الأثقال يحقق 5 ميداليات فى برلين 1936 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شهدت الدورة الأولمبية التى أقيمت عام 1936 فى برلين مشاركة مصرية، وأثبتت البعثة المصرية حضورها بتحقيق 5 ميداليات متنوعة .

أحرز ميداليات مصر فى الدورة لاعبو رفع الأثقال خضر التونى ذهبية، ومحمد مصباح ذهبية، وصالح سليمان فضية، وإبراهيم شمس برونزية، وإبراهيم واصف برونزية .

شاركت مصر بـ 54 رياضيا، واحتلت المركز الخامس عشر فى ترتيب الدول المحققة للميداليات فى هذه النسخة من البطولة، والتى تم نقل وقائعها للمرة الأولى على شاشات التليفزيون محليا فى ألمانيا .

وغادر هتلر الاستاد غاضبا عندما تغلب الأمريكى جيسى اوينز على الالمانى لوتس لونج، فى سباقات ات 100 و 200 و تتابع و القفز الطويل ليكون نجم البطولة .