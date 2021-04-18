شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يُقدم موعد مرانه بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق وادي دجلة مرانه فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بدلا من التاسعة مساءً، كما هو معتاد، وذلك لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة مشاهدة مباراة القمة المصرية التي تجمع الأهلي بالزمالك اليوم فى التاسعة والنصف مساءً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع.

ويستعد دجلة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الدجلاوي خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كاس مصر أمس، تجنبا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كاس مصر.

تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلاقى فريق وادى دجلة نظيرة بتروجت بدور الـ8 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق بتروجت على حساب كوكاكولا بضربات الجزاء.