شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. مها عبد السلام لاعبة الغطس تقدم طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

مها عبد السلام لاعبة الغطس تقدم طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ فى الوصفة التالية:

المقادير

مكرونة مسلوقة

فراخ

بشاميل

زيت زيتون

ليمون

ملح

فلفل

كمون

بابريكا

ثوم باودر

الخضار المفضل

طريقة التحضير:

سلق المكرونة ثم وضع البشاميل كميات متساوية من الزبدة والدقيق وازود حليب تدريجيا حتى يصبح القوام صوص.

ثم تتبيلة الفراخ بمعلقة كبيرة من زيت الزيتون وتوابل: ملح، فلفل، كمون، بودرة ثوم وبصل، بابريكا وعصرة ليمون.

ترك الفراخ فى التتبيلة لمدة ساعة مع تسخين زبدة، فصين ثوم، بصل واى خضار مع تسوية الفراخ.

ثم اخلط المكرونة والفراخ والبشاميل والخضار مع وضعهم فى الصينية وعليهم جبنة موتزريلا من فوق ووضعها فى الفرن.