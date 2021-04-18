شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم السابق محمد فتحي يحكى ذكرياته مع إدارة القمة الرمضانية موسم 91-92 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الحكم الدولى السابق محمد فتحى، وأحد الحكام الذين أداروا القمة المصرية للأهلى والزمالك خلال موسم 91-92، عن سعادته لإصرار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصرى على إسناد التحكيم لمباراة القمة 121 المقرر لها اليوم إلى طاقم حكام مصرى بقيادة الحكم الدولى محمود البنا.

ويدير مباراة القمة الليلة الحكم محمود البنا، ومعه المساعدان الدوليان محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، ومحمد عادل محمود عاشور حكمين فيديو.

وطلب الحكم الدولى السابق، فى تصريحات لليوم السابع، الجميع من مسئولين ولاعبين وأجهزة فنية أن يتعاونوا مع طاقم التحكيم حتى تخرج المباراة بسلام، خاصة أن الحكم الدولى محمود البنا متزن وعادل، موضحا أن تواجد 6 حكام دوليين فى اللقاء سيساعد الجميع على الخروج بقرارات صحيحة، كما ستساعد تقنية الفيديو فى حسم الأمور المشكوك فيها وتساعد على فرض العدل بين الفريقين الكبيرين .

وقدم فتحى الحكم الدولى السابق النصيحة للاعبين بضبط النفس وتقبل قرارات التحكيم لأن جميع عوامل النجاح متوفرة لخروج المباراة لبر الأمان .

وعن ذكرياته فى المباراة التى قادها بين الفريقين موسم 91 -92 قال فتحى، إن طاقم التحكيم كان يحصل على 50 جنيها بجانب 30 جنيها بدل مواصلات، بمعنى أن الحكم كان يأخذ 80 جنيها فى المباراة وكان طاقم التحكيم مكونا من حكم و2 مساعدين وليس معهم حكم رابع .

وأضاف الحكم الدولى أنه خلال هذا الموسم الذى قاد فيه ديربى القمة كان من أفضل الموسم له تحكيميا وفيه قام بتحكيم لقاء للأهلى والإسماعيلى وكان لقاءً قوياً وأقوى من مباراة الزمالك وعندما تم اختياره لمباراة القمة كان هناك ارتياح من الفريقين لقيادته اللقاء.

وبالنسبة له كحكم كان اللقاء صعبا ولكنه كان سعيدا بهذا الاختيار لأن مباراة القمة تسلط عليها الأضواء الإعلامية وتكون فى بؤرة الاهتمام الجماهيرى، وكانت كل التوقعات قبل اللقاء تنبأ بفوز زملكاوى على الأهلى ولكن على غير المتوقع انتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله مهاجمه محمد رمضان.

وأضاف محمد فتحى أن اللقاء شهد اعتراض لاعبى نادى الزمالك فى الدقيقة 88 وطالبوا باحتساب ضربة جزاء وبالطبع لم يتم احتسابها ولم تكن هناك تقنية فيديو مثل هذه الأيام .

وقال الحكم الدولى السابق، إن فريق الأهلى فى هذا اللقاء كان يضم كلا من أحمد شوبير – علاء عبد الصادق -حمادة صدقى – ربيع ياسين – محمد عبد الجليل – بدر رجب – أسامة عرابى – عمرو أنور – محمد رمضان ..بينما الزمالك كان يضم : حسين السيد – هشام يكن – أشرف قاسم – نبيل محمود – حسين عبد اللطيف - عصام مرعى -ايمانويل – إسماعيل يوسف – جمال عبد الحميد .

وأشار محمد فتحى إلى أن المباراة كانت أيضا فى شهر رمضان مثل لقاء اليوم، ولكنها كانت فى الثانى من شهر رمضان ولكنها كانت عصرا فى الساعة الثالثة.

واختتم محمد فتحى حديثه بأن مباريات القمة لا يمكن أن التوقع بنتيجتها مهما كانت ظروف الفريقين، وصعب التكهن بها، مؤكدا أن اللقاء سيشهد نجاحا كبيرا للتحكيم المصرى.