مانشستر يونايتد يواصل محاولاته للضغط على مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حافظ مانشستر يونايتد على فرصته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وواصل مطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة بالفوز الكبير 3-1 على بيرنلي اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

على استاد "أولد ترافورد" ، فرض مانشستر يونايتد هيمنته شبه الكاملة على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة ولكنه لم يستطع حسم المباراة لصالحه إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة ، وذلك قبل آخر ست مباريات لكل منهما.

وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم سجل ماسون جرينوود هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48 ، وتعادل جيمس تاركوفسكي للضيوف في الدقيقة 50 .

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى سجل جرينوود الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 84 ، وبعدها سجل البديل إدينسون كافاني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.