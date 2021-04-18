الأزمة تشتعل.. بيان ناري من يويفا للرد على مخطط "السوبر الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع كل من اتحاد الكرة الإنجليزي والإسباني والإيطالي وروابط الأندية المحترفة في الدول الثلاث، بيانًا مشتركًا ردًا على اقتراح إنشاء بطولة "دوري السوبر الأوروبي".

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن أي فريق سينضم إلى "دوري السوبر الأوروبي" سيتم منعه من اللعب في أي مسابقة.

وأشار اليويفا في بيانه إلى أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضًا من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن 12 ناديا من كبار الأندية في أوروبا يخططون لإنشاء بطولة أوروبية خاصة بهم تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهي "دوري السوبر الأوروبي". (طالع التفاصيل)

وجاء بيان يويفا كالتالي:

علم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تخطط للإعلان إنشاءهم لما يسمى دوري السوبر الأوروبي.

إذا حدث هذا، نود أن نكرر أننا -UEFA، وEnglish FA، وRFEF، وFIGC، وPremier League، وLaLiga، وLega Serie A، وأيضًا FIFA وجميع الاتحادات الأعضاء- سوف نظل متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا، على جميع المستويات القضائية والرياضية على حد سواء، من أجل منع حدوث ذلك. تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية؛ لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى.

كما أعلن فيفا سابقًا والاتحادات الستة، سيتم منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

نشكر تلك الأندية في البلدان الأخرى، وخاصة الأندية الفرنسية والألمانية التي رفضت الانضمام إلى هذا، وندعو كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مثل هذا المشروع إذا تم الإعلان عنه. استمرت هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس لفترة طويلة جدًا. لقد طفح الكيل.