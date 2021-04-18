بالفيديو.. بمشاركة النني.. آرسنال يخطف تعادلا قاتلا من فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خطف آرسنال تعادلا قاتلا من ضيفه فولهام في المباراة التي أقيمت بإستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي ؛ ولكنه فقد نقطتين في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

وأفلت أرسنال من الهزيمة في الوقت القاتل لكنه تلقى صدمة جديدة أضعفت آماله في المشاركة أوروبيا بالموسم المقبل ؛ حيث رفع رصيده عند 46 نقطة فقط في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل جوش مايا هدف التقدم لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59 ، وأحرز إدوارد نيكيتاه هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتاج الحكم إلى مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب هدف التعادل لأرسنال.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمد النني بشكل أساسي مع آرسنال، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ68 باللاعب الغاني توماس بارتي.

تشكيل أرسنال: ماثوي رايان، هيكتور بيليرين، هولدينج، جابرييل، تشاكا، محمد النني، داني سيبايوس، ساكا، سميث رو، مارتينلي، ألكسندر لاكازيت.

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