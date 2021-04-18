الخليج 365 يكشف تكاليف طاقم حكام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة تكاليف طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأهلي، مساء اليوم الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت تعيين طاقم حكام مصري للمباراة بقيادة محمود البنا، وعدم الاستعانة بطاقم حكام أجنبي كما هي العادة في مباريات الأهلي والزمالك.

وصرح المصدر لمصراوي قائلا: "حال قمنا باستقدام طاقم حكام أجنبي، فالأمر كان سيكلفنا حوالي 20 ألف دولار وقد تزيد التكلفة، أي ما يزيد عن 300 ألف جنيه مصري، شاملة الطيران والإقامة ومستحقاتهم الشخصية".

وأضاف "تكاليف الطاقم المصري لن تتجاوز 20 ألف جنيه مصري".

وأوضح، "حكم الساحة سوف يحصل على 5000 جنيه، بينما يحصل كل حكم مساعد على 3750 جنيه، و2500 جنيه للحكم الرابع، و2500 جنيه لكل حكم VAR".

"20 ألف جنيه بدلا من دولار".. يلا كورة يكشف تكاليف طاقم حكام القمة

واختتم "يتم خصم 10% من مستحقات كل حكم للضرائب".

يذكر أن طاقم حكام القمة الذي أعلنت عنه لجنة الحكام في وقت سابق مكون من:

محمود البنا "حكم ساحة".

محمود أبو الرجال "مساعد حكم".

أحمد توفيق طلب "مساعد حكم".

محمد معروف "حكم رابع".

محمد عادل "حكم فيديو".

محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".