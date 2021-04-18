يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري We، والمؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 18-4-2021.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، الصدام الأول بين الاهلي والزمالك، بعد نهائي القرن ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، في القمة (121) بمسابقة الدوري المصري We.

وفاز النادي الاهلي على الزمالك 45 مرة في الدوري المصري، مقابل 27 للفارس الأبيض، بينما سيطر التعادل على 48 مباراة، وسجل الشياطين الحمر 149 هدفًا مقابل 103 هدفًا للأبيض.

ويدخل نادي الزمالك مباراة القمة اليوم أمام الاهلي، وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعها من 14 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، وكانت أمام غزل المحلة ضمن الجولة الـ11.

في المقابل، يتواجد الاهلي في المركز الرابع وفي رصيده 27 نقطة، من 11 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة المحلية.

وعلى الرغم من لعب الزمالك 3 مباريات زائدة، إلا أن الاهلي يتساوى مع الفارس الأبيض من حيث تسجيل الأهداف بـ23 هدفًا لكل منهما، واستقبل المارد الأحمر 5 أهداف، بينما اهتزت شباك النادي الملكي 6 مرات.

وستشهد مباراة القمة اليوم بين الاهلي والزمالك غياب 18 لاعبًا من الجانبين، 10 من المارد الأحمر، مقابل 8 من الفارس الأبيض، ومن ناحية التأثير فإن بيتسو موسيماني هو المتضرر الأكبر.

ويغيب عن الاهلي كل من، “محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، جونيور أجايي”، بالإضافة إلى “محمد محمود، كريم نيدفيد، محمود متولي، ومحمود وحيد”.

اما الزمالك سيغيب عنه، “محمد عواد، أيمن حفني، محمود عبدالعزيز، محمد عبدالسلام، حسام أشرف، إمام عاشور، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد”.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الاهلي والزمالك في شهر رمضان، كانت في عام 2014، وانتصر المارد الأحمر حينها بهدفٍ دون رد، سجله لاعب الفارس الأبيض، وبيراميدز حاليًا “أحمد توفيق” بالخطأ في مرماه.

بث مباشر الاهلي والزمالك

تنقل مباراة الاهلي والزمالك، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق مدحت شلبي على الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية، كما تذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق مشترك بين حاتم بطيشة ومؤمن حسن.

ويدير مباراة الاهلي والزمالك، الحكم الدولي المصري “محمود البنا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.

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