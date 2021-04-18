بث مباشر | شاهد مباراة الدحيل والأهلي في دوري أبطال آسيا «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين مشاهدة مباراة الدحيل والأهلي في دوري أبطال آسيا، المقرر لها على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، مساء اليوم الأحد.

تنطلق مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

تنقل هذه المباراة على قناة سبورت 1 الأوكرانية عبر القمر الصناعي Turksat 1B، اتجاه 31.3 شرقًا، بتردد أفقي 11758، بالإضافة إلى منصة GSA live السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط.

يعلق على مباراة الاهلي والدحيل، المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين عبر منصة GSA live.

ويتواجد الاهلي السعودي مع الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي في المجموعة الثالثة بدور مجموعات دوري ابطال اسيا.

وتعرض رفاق عمر السومة لهزيمة كارثية في افتتاح دور مجموعات دوري ابطال اسيا أمام استقلال طهران، حيث خسروا بنتيجة 5/2، رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما الدحيل فقد انتصر بهدفين دون رد على الشرطة العراقي ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع استقلال طهران الإيراني.

وسبق لفريق الاهلي السعودي مواجهة الدحيل القطري في مناسبتين فقط، لحساب دور مجموعات دوري ابطال اسيا 2012، وانتهت المباراة الأولى على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بفوز الدحيل 1/صفر، لكن الاهلي رد اعتباره في المباراة الثانية بالفوز 3/صفر على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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