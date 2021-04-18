تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني، والمقرر لها ضمن الجولة 33 على ملعب “كوليزيوم ألفونسو بيريز” التابع لنادي خيتافي.

يلعب ريال مدريد مباراة خيتافي وسط عاصفة من الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا عقب مباراتي ليفربول وبرشلونة، ما أضطر المدير الفني زين الدين زيدان نحو توجيه الدعوة إلى 16 لاعبًا فقط لحضور المباراة.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد كل من “سيرخيو راموس ورافاييل فاران وداني كاربخال وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز وإدين هازارد” بسبب الإصابة، فيما يغيب ناتشو فيرنانديز وكاسيميرو بداعي الإيقاف.

وأنهى أصدقاء كريم بنزيمة أسبوعاً ساخناً في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة ممكنة، حيث حققوا فوزاً مثيراً على برشلونة في الجولة 32 من الدوري الاسباني، كما نجحوا في تجاوز عقبة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1/3 ذهاباً، والتعادل 0/0 إياباً.

من جهته يعاني خيتافي الأمرين هذا الموسم 2021/2020، حيث يقبع أسفل جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويحتل فريق زين الدين زيدان المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة جمعها من 30 مباراة، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق 4 نقاط بعدما اكتسح الأتلتي نظيره ديبورتيفو آلافيس في وقت سابق اليوم الأحد.

موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم الأحد 18 أبريل 2021، الموافق 6 من شهر رمضان 1442، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة ريال مدريد وخيتافي على قناة بي ان سبورت بريميم HD1، وقنات بي ان سبورت HD1 عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر سهيل سات، وبي ان سبورت كونكت.

واختارت قنوات بي ان سبورتس المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي للتعليق على مباراة ريال مدريد ومضيفه خيتافي، كما يمكن متابعتها على مختلف القنوات الرياضية الأجنبية.

وتبث قناة بي ان سبورت HD2 الفرنسية هذه المباراة، بجانب قنوات دازن الألمانية، وإيلفن سبورتس البرتغالية، وكنال بلوس البولندية، و بي تي سبورتس البريطانية، و ديجي سبورتس المجرية، وقنوات أخرى عديدة.