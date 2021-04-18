فيديو | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي «مالينوفسكي يصعق السيدة العجوز»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة 31.

صعق روسلان مالينوفسكي فريق يوفنتوس بعدما سجل هدف الفوز لفريق اتلانتا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، على ملعب جيويس، ليخطف المركز الثالث من السيدة العجوز، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 62 نقطة، وأصبح مهددًا بفقدانه لصالح نابولي الذي سيواجه المتصدر “انتر ميلان” الليلة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

وأدار مباراة يوفنتوس واتلانتا الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت الإمارات.

ودخل يوفنتوس المباراة مفتقدًا خدمات نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو، الذي تخلف عن رحلة الفريق إلى بيرجامو بسبب إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية أمام جنوى.

وجاءت بداية المباراة هادئة، حتى أرسل فيديريكو كييزا التهديد الأول لصالح يوفنتوس على مرمى اتلانتا في الدقيقة (15)، عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس جوليني.

ورد اتلانتا بفرصة أخطر عن طريق “ماتيو بيسينا”، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حولت مسارها بعدما ارتطمت في جسد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لتخرج إلى الركنية.

وأهدر ألفارو موراتا فرصة تسجيل الهدف الأول لفريق يوفنتوس، بعدما وصلته كرة استخلصها الجناح فيديريكو كييزا من مدافع اتلانتا داخل منطقة الجزاء، إلا أن المهاجم الإسباني تعامل معها برعونة وسددها خارج إطار المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وفي الشوط الثاني، حاول باولو ديبالا خداع حارس اتلانتا بيرلويجي جوليني بإرسال كرة ساقطة داخل مرماه من ركلة حرة بعيدة، لكنها علت العارضة.

وكاد المهاجم دوفان زاباتا يخطف الهدف الأول لفريق اتلانتا بعدما قابل عرضية البديل جوسيب إليشيتش برأسية قوية، ولكنها مرت بجوار القائم.

وتألق الحارس بيرلويجي جوليني في إبعاد تسديدة على الطائر من المهاجم ألفارو موراتا، ورد عليه تشيزني بتصديه لتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة نفذها روسلان مالينوفسكي في الدقيقة (86).

وعاد مالينوفسكي بعدها مباشرة ليسجل هدف الفوز لفريق اتلانتا عند الدقيقة (87)، بعدما أرسل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولت مسارها إلى داخل الشباك بعدما ارتطمت في جسد أليكس ساندرو، لتنتهي المباراة بفوز القديسين على يوفنتوس بنتيجة (1-0).

فيديو اهداف يوفنتوس واتلانتا

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