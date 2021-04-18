تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، في قمة مباريات اليوم الأحد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها على ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

يسعى الهلال السعودي لتعويض ما جرى له خلال الجولة الأولى، وإضافة أول ثلاث نقاط إلى رصيده، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام خصمه المتواضع “أجمك الأوزبكي”، ما يحتم عليه الفوز اليوم لتدارك الموقف، لا سيما وأن شباب الأهلي دبي هو الآخر سقط في فخ التعادل السلبي أمام استقلال دوشنبه طاجيكستان.

وتقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية “الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الاماراتي وأجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه طاجيكستان”، بنظام التجمع على الأراضي السعودية.

وسيفتقد الهلال لعدد من أهم نجومه في هذه المقابلة لعل أبرزهم “سلمان الفرج وسالم الدوسري” لعدم تعافيهم من الإصابة، مع إمكانية غياب النجم البيروفي “آندري كاريلو”.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال وصيفه شباب الأهلي دبي يوم الأحد 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة بشكل حصري على منصة GSA على الانترنت، التابعة لوزارة الشباب والرياضة في السعودية، وذلك لغياب أي ناقل للبطولة بين القنوات الرياضية العربية.

وسينقل اللقاء أيضًا على قناة سبورت 2 الأوكرانية على قمر Turksat 1B، وقناة سبورت كلوب الكرواتية على قمر Eutelsat W2.

ويتولى التعليق على مباراة الهلال السعودي و شباب الأهلي دبي، المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني، على موقع وتطبيق منصة GSA Live.